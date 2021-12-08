Японський мільярдер відправився на МКС. Він там проведе 12 днів і обіцяє виконати 100 завдань

Японський підприємець Юсаку Маесава у середу, 8 грудня, відправився на Міжнародну космічну станцію (МКС) і приєднався до списку мільярдерів, які побували в космосі. Про це повідомляє BBC.

Російська ракета «Союз» з Маесавой злетіла з космодрому Байконур у Казахстані. Очікується, що він проведе на МКС 12 днів і стане першим космічним туристом, який відвідав станцію за останні роки. Маесаву супроводжують російський космонавт Олександр Місуркін і відеопродюсер Йозо Хірано, який документує подорож для YouTube-каналу мільярдера. Маесава планує виконати 100 завдань у космосі, зокрема пограти у гольф, пускати мильні бульбашки та запустити паперовий літак.

Подорож обійшлась мільярдеру у $88 мільйонів. Перед запуском Маесава пройшов програму тренувань, яка включала сон на похилому ліжку, обертання в кріслі і тривалі ігри в бадмінтон. Цю поїздку він назвав своєю мрією.