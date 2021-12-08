Японский миллиардер отправился на МКС. Он там проведет 12 дней и обещает выполнить 100 заданий

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава в среду, 8 декабря, отправился на Международную космическую станцию (МКС) и присоединился к списку побывавших в космосе миллиардеров. Об этом сообщает BBC.

Российская ракета «Союз» с Маэдзавой взлетела с космодрома Байконур в Казахстане. Ожидается, что он проведет на МКС 12 дней и станет первым космическим туристом, посетившим станцию за последние годы. Маэдзаву сопровождают российский космонавт Александр Мисуркин и видеопродюсер Йозо Хирано, который документирует путешествие для YouTube-канала миллиардера. Маэдзава планирует выполнить 100 заданий в космосе, в том числе поиграть в гольф, пускать мыльные пузыри и запустить бумажный самолет.

Путешествие обошлось миллиардеру в $88 миллионов. Перед запуском Маэдзава прошел программу тренировок, которая включала сон на наклонной кровати, вращение в кресле и длительные игры в бадминтон. Эту поездку он назвал своей мечтой.