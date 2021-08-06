Компания миллиардера Брэнсона Virgin Galactic открыла продажу билетов на туристические полеты в космос

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на полеты в суборбитальное пространство. Стартовая цена за одно место составляет 450 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал 2021 года.

Согласно документам, у покупателей будет на выбор три варианта билетов: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи и друзей, а также полный выкуп рейса.

К июлю заявки на приобретение билетов подали уже 600 человек.

Первый туристический суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября.