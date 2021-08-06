Компания миллиардера Брэнсона Virgin Galactic открыла продажу билетов на туристические полеты в космос

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на полеты в суборбитальное пространство. Стартовая цена за одно место составляет 450 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал 2021 года.
Согласно документам, у покупателей будет на выбор три варианта билетов: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи и друзей, а также полный выкуп рейса.
К июлю заявки на приобретение билетов подали уже 600 человек.
Первый туристический суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября.
- Virgin Galactic — первая в мире публичная компания в области космического туризма. В ноябре 2020-го компания анонсировала, что в конце первого квартала 2021 года в космос на ее корабле отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.
- 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон таки осуществил успешный полет к космическому пределу. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, который изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле было шесть человек: пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннетт и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.