Компанія мільярдера Бренсона Virgin Galactic відкрила продаж квитків на туристичні польоти в космос

Компанія Virgin Galactic розпочала продаж квитків на польоти в суборбітальний простір. Стартова ціна за одне місце становить 450 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба компанії під час публікації фінансової звітності за другий квартал 2021 року.
Згідно з документами, у покупців буде на вибір три варіанти квитків: одномісна пропозиція, багатомісний пакет для пари, сім'ї чи друзів, а також повний викуп рейсу.
До липня заявки на придбання квитків подали вже 600 осіб.
Перший туристичний суборбітальний політ на кораблі Unity 23 запланований на кінець вересня.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року в космос на її кораблі вирушить засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого запустять продаж квитків.
- 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон таки здійснив успішний політ до космічної межі. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic. Загалом на кораблі було шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.