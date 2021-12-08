Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні три регіони вакцинували 50% населення хоча б однією дозою

В Україні станом на 8 грудня три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Ці три регіони — це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область — понад 55% та Полтавська область майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська область 49% та Черкаська область — 47%.
Що стосується міст, а не регіонів, то тут повністю вакциновано 50% населення лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. До цього показника наближається Київська область — майже 49%.
- З 7 грудня вісім областей та Київ вийшли з «червоної» зони карантину. Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- В Україні з 6 грудня запрацювали нові карантинні правила. Вони посилили обмеження у «жовтих» та «червоних» карантинних зонах.