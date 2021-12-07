CNN: Адміністрація Байдена розглядає евакуацію громадян США у разі вторгнення армії Росії в Україну

Опрацюванням та плануванням дій американської сторони на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон. Є низка різних сценаріїв — від невеликої евакуації держслужбовців до більшої евакуації американських громадян. CNN зазначає, що таке планування показує серйозність оцінки можливості вторгнення.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела з Білого дому.

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти евакуації громадян США з України, якщо армія Росії вторгнеться в країну та створить значну загрозу безпеці.

Затверджувати сценарій можливої евакуації та приймати рішення щодо неї буде Державний департамент. Поки що зрозуміло, що за небезпеки першими країну залишатимуть дипломати.

Адміністрація Байдена детально опрацьовує всі моменти, щоб не бути захопленою зненацька, як це було в Афганістані. Гіркий досвід швидкого падіння Кабулу і змусив американців враховувати будь-які ризики.