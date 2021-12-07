CNN: Администрация Байдена рассматривает эвакуацию граждан США на случай вторжения армии России в Украину

Проработкой и планированием действий американской стороны на случай непредвиденных обстоятельств занимается Пентагон. Есть ряд различных сценариев — от небольшой эвакуации госслужащих до более крупной эвакуации американских граждан. CNN отмечает, что такое планирование отражает серьезность оценки возможности вторжения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из Белого дома.

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации граждан США из Украины, если армия России вторгнется в страну и создаст значительную угрозу безопасности.

Утверждать сценарий возможной эвакуации и принимать решение по ней будет Государственный департамент. Пока понятно, что в случае опасности первыми страну будут покидать дипломаты.

Администрация Байдена детально прорабатывает все моменты, чтобы не быть застигнутой врасплох, как это было в Афганистане. Горький опыт быстрого падения Кабула и вынудил американцев учитывать любые риски.