Синоптики попередили про погіршення погоди та температурні контрасти через циклон: від -5 °С на заході до +12 °С на півдні

У середу, 8 грудня, в Україні через наближення циклону з Балкан ще більше погіршиться погода.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, з ночі на Одещині падатимуть значні дощі, потім циклон переміщуватиметься територією України на північний схід, створюючи великі температурні контрасти. Так, максимальне значення температури у Рівному завтра становитиме -5 °С, водночас на Херсонщині — аж +12 °С.

На півночі країни, Вінниччині та Закарпатті протягом доби буде від +2° до -3 °С, на заході вночі -3...-8 °С, удень 0...-5 °С; на решті території вночі +2...+7 °С, вдень +5...+10 °С, у Криму до +13 °С.