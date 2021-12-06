Туман, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Синоптики оголосили штормове попередження

Увечері понеділка (6 грудня) та вранці вівторка (7 грудня) в Україні різко погіршиться погода , що може призвести до порушення руху транспорту.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі (УГМЦ).

За даними синоптиків, у більшості областей очікується туман, видимість 200—500 м, у західних та північних областях, зокрема у Києві та Київській області, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині також дощитиме, вітер переважно південно-східний, 5—10 м/с.

Температура на заході та півночі протягом доби від +3 °С до -2 °С, на сході та півдні — вночі 0...+7 °С, удень +7...+12 °С.

В УГМЦ попередили, що негода може вплинути на рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.