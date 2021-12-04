На сході без снігу. Прогноз погоди на 5 грудня

У неділю, 5 грудня, у південно-східній частині України падатиме мокрий сніг, а в західних областях — сніг з дощем. Водіїв застерігають від маневрування на дорозі через можливу ожеледь.
В інших регіонах України опадів не очікують, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура вночі опуститься до -2...-7 °С, але на узбережжі морів буде дещо тепліше — 0..+3 °С.
В Карпати вже прийшла справжня зима, там сніжитиме, а температура повітря уесь час зберігатиметься нижче нуля: вночі -5...-10 °С, вдень 0...-5 °С.
У Київській області — без опадів, сніг почне падати аж пізно увечері. Вночі у столиці буде -3...-5 °С, а вдень 0...+2 °С.
Нагадаємо, у Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій повідомили, що у вихідні, 4 та 5 грудня, в Карпатах зберігатиметься небезпека сходження лавин. Наразі позначка небезпеки сягає третього рівня з пʼяти можливих.
- 20 листопада у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський засніжило, подекуди висота передувів сягала 1 метра. 23 листопада перший сніг випав у більшості областей України.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.