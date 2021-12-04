На востоке без снега. Прогноз погоды на 5 декабря

В воскресенье, 5 декабря, в юго-восточной части Украины будет падать мокрый снег, а в западных областях — снег с дождем. Водителей предостерегают от маневрирования на дороге из-за возможного гололеда.

В других регионах Украины осадков не ожидается, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура ночью опустится ниже нуля до -2…-7 °С, но на побережье морей будет теплее – 0..+3 °С.

В Карпатах уже наступила настоящая зима, там будет падать снег, а температура воздуха все время будет сохраняться ниже нуля: ночью -5...-10 °С, днем 0...-5 °С.

В Киевской области — без осадков, снег начнет падать поздно вечером. Ночью в столице будет -3...-5°С, а днем 0...+2°С.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в выходные, 4 и 5 декабря, в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.