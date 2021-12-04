На востоке без снега. Прогноз погоды на 5 декабря

В воскресенье, 5 декабря, в юго-восточной части Украины будет падать мокрый снег, а в западных областях — снег с дождем. Водителей предостерегают от маневрирования на дороге из-за возможного гололеда.
В других регионах Украины осадков не ожидается, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Температура ночью опустится ниже нуля до -2…-7 °С, но на побережье морей будет теплее – 0..+3 °С.
В Карпатах уже наступила настоящая зима, там будет падать снег, а температура воздуха все время будет сохраняться ниже нуля: ночью -5...-10 °С, днем 0...-5 °С.
В Киевской области — без осадков, снег начнет падать поздно вечером. Ночью в столице будет -3...-5°С, а днем 0...+2°С.
Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в выходные, 4 и 5 декабря, в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.
- 20 ноября в Карпатах на горе Пип Иван Черногорский заснежило, кое-где высота передувов достигала 1 метра. 23 ноября первый снег выпал в большинстве областей Украины.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходящие сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.