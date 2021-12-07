На порталі «Дія.Бізнес» з’явився розділ, де підприємці можуть обрати фінансові програми

Відсьогодні, 7 грудня, на порталі «Дія.Бізнес» запрацював новий розділ для підприємців, де можна обрати необхідну фінансову програму, прочитати детальні умови отримання коштів та звернутися безпосередньо до банківських та інших установ. Розділ отримав назву «Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.