На портале «Дія.Бізнес» появился раздел, где предприниматели могут выбрать финансовые программы

С сегодняшнего дня, 7 декабря, на портале «Дія.Бізнес» заработал новый раздел для предпринимателей, где можно выбрать необходимую финансовую программу, прочитать подробные условия получения средств и обратиться непосредственно в банковские и другие учреждения. Раздел получил название «Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса».

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.