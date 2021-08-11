Зеленский подписал закон о «Дії City»

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании «Дії City».

Об этом сообщает Офис президента.

Закон позволяет компаниям выбрать систему налогообложения: либо уплата налога на прибыль (18%), или уплата налога на выведенный капитал (9%). Также будут существовать специальные условия для освобождения от налогообложения.

Наемные работники компаниями называться гиг-работниками и они будут работать по гиг-контрактам. Такие работники будут платить пониженный налог на доход (5%), а также ЕСВ (22% от минимальной зарплаты в Украине) и военный сбор (1,5%). В то же время они будут все социальные гарантии наемного работника, в частности оплачиваемые отпуска и больничные.

В документе указано, что соответствующий режим в «Дія City» устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем 25 лет со дня регистрации первого резидента. «Общие принципы функционирования Дія City — свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности — распространяются не только на резидентов Дія City, но и на все ІТ-компании», — отметили в Министерстве цифровой трансформации.

Министр цифровой трансформации у себя в Telegram опубликовал инфографику о том, как может работать режим «Дія City».