Рада окончательно приняла законопроект о создании «Дія City»

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о создании «Дія City». Резиденты «Дія City» будут иметь льготный режим налогообложения, который будет стимулировать развитие IT-сферы.

За соответствующее решение проголосовали 262 нардепа.

Законопроект позволяет компаниям выбрать систему налогообложения: либо уплата налога на прибыль (18%), или уплата налога на выведенный капитал (9%). Также будут существовать специальные условия для освобождения от налогообложения.

Наемные работники компаниями будут называться гиг-работниками и они будут работать по гиг-контрактам. Такие работники будут платить пониженный налог на доход (5%), а также ЕСВ (22% от минимальной зарплаты в Украине) и военный сбор (1,5%). В то же время они будут иметь все социальные гарантии наемного работника, в частности оплачиваемые отпуска и больничные.

В документе указано, что соответствующий режим в «Дія City» устанавливается на неограниченный срок, но не менее 25 лет со дня регистрации первого резидента.

«Общие принципы функционирования Дія City — свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности — распространяются не только на резидентов Дія City, но и на все ІТ-компании», — отметили в Министерстве цифровой трансформации.