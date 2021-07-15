Рада остаточно ухвалила законопроєкт про створення «Дія City»

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про створення «Дія City». Резиденти «Дія.City» матимуть пільговий режим оподаткування, який стимулюватиме розвиток IT-сфери.

За відповідне рішення проголосували 262 нардепи.

Законопроєкт дає змогу компаніям обрати систему оподаткування: або сплата податку на прибуток (18%), або сплата податку на виведений капітал (9%). Також існуватимуть спеціальні умови для звільнення від оподаткування.

Наймані працівники компаніями називатимуться гіг-працівниками і вони працюватимуть за гіг-контрактами. Такі працівники сплачуватимуть знижений податок на дохід (5%), а також ЄСВ (22% від мінімальної зарплати в Україні) та військовий збір (1,5%). Водночас вони матимуть всі соціальні гарантії найманого працівника, зокрема оплачувані відпустки та лікарняні.

У документі вказано, що відповідний режим у «Дія City» встановлюється на необмежений термін, але не менше ніж 25 років з дня реєстрації першого резидента.

«Загальні засади функціонування Дія City — свобода діяльності, невтручання, презумпція правомірності діяльності — поширюються не лише на резидентів Дія City, а й на всі ІТ-компанії», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.