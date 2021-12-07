В Україні запускають пілотний проєкт фармацевтичного страхування: люди зможуть отримати ліки на 20 тисяч гривень

У шести містах України запускають пілотний проєкт фармацевтичного страхування. Першими взяти участь у проєкті зможуть мешканці Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Сум та Рівного.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час підписання відповідного Меморандуму між МОЗ, профільним комітетом Ради, Національною асоціацією страховиків, Лігою страхових організацій, Асоціацією «Страховий бізнес» і ПриватБанком.

«Є ліки, що не входять до програми «Доступні ліки» та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації, і саме завдяки добровільному страхуванню можна отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування», — пояснив Ляшко.

За оцінками МОЗ, щорічно українці залишають в аптеках близько 60 мільярдів гривень, понад 50% із яких люди витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями.

Також у міністерстві уточнили, що страхування коштуватиме 120 гривень на місяць, людина отримає можливість використати 20 тисяч гривень страхової суми в разі призначення їй ліків, що не входять до програми «Доступні ліки» і вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації.