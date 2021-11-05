Глава МОЗ Ляшко: З січня 2022 року лікарня «Феофанія» працюватиме у програмі медгарантій і стане доступною для всіх українців

З 2022 року лікарню «Феофанія» Державного управління справами відкриють для усіх українців. Медзаклад працюватиме за програмою медичних гарантій.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко у коментарі журналістам 5 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

«Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року «Феофанія» зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей — швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо», — розповів він.

Окрім цього, Ляшко повідомив, що з 2022 року програма медгарантій почне працювати з 1 січня, а не з 1 квітня, як це було раніше.

«Раніше програма медичних гарантій починала працювати з 1 квітня, тому складно було сконектити державний бюджет із місцевим бюджетом», — пояснив міністр.

Нагадаємо, у січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про надання доступу українцям до медичної допомоги в лікарні «Феофанія».