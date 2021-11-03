Кабмін спростив отримання виплат для вагітних та породіль — призначатимуть через «Дію»

Кабінет міністрів спростив порядок отримання допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами через портал «Дія».
Відповідне рішення уряд ухвалив у середу, 3 листопада.
Як зазначається, безробітні, зареєстровані у центрі зайнятості або звільнені через ліквідацію підприємства жінки, а також студентки зможуть отримати допомогу за спрощеною процедурою: замість паперової довідки використовуватиметься інформація про тимчасову непрацездатність через вагітність та пологи з Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.
Водночас ті жінки, які не можуть скористатися порталом «Дія», зможуть отримати допомогу як і раніше.
У Кабміні прогнозують, що спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористаються близько 14 тисяч жінок.
Остаточний перехід на електронну систему відбудеться після того, як портал «Дія» почне взаємодіяти з Реєстром медичних висновків.
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