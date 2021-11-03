Уряд: Переселенці зможуть подати заявку на покриття витрат на проживання через «Дію»

Переселенці, які вимушено покинули регіони через війну на Донбасі та окупацію Криму, зможуть оформити допомогу для покриття витрат на проживання через портал «Дія».
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 3 листопада.
Для отримання послуги більше не доведеться повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, адже це відбуватиметься завдяки синхронізації порталу «Дія» із системами Мінсоцполітики.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати час на черги в кабінети та зайві бюрократичні процедури.
Зазначимо, що розмір допомоги для покриття витрати на проживання для працездатних переселенців становить 442 гривні на людину, для непрацездатних (пенсіонери, діти) — 884 гривні.
Перед цим Кабмін затвердив стратегію інтеграції переселенців — регіони отримають 22 мільйони гривень субвенцій на житло.
- Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних — осіб, які отримають кредит, обиратиме генератор випадкових чисел.
- До цього Кабінет міністрів спростив умови для позичальників за програмою пільгового іпотечного кредитування під 7%, зокрема розширив перелік тих, хто може претендувати на іпотеку.
- У липні Зеленський підписав закон про нові правила кредитування для жителів прифронтової зони, а потім підписав закон, яким поклав відповідальність за невиплачені кредити переселенців на Росію.