Зеленський анонсував створення у країні безкоштовних спортмайданчиків із віртуальними тренерами

Президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво по країні (як у великих містах, так і в селах) безкоштовних сучасних спортивних майданчиків.

Відповідну заяву він зробив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна».

«Близько 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, і через відсутність доступної спортивної інфраструктури: зручної, сучасної, безкоштовної і поруч з домом. Змінити це має третя складова нашої програми — це створення активних парків і спортивних майданчиків по всій країні», — заявив Зеленський.

Незабаром у кожному місті з’являться локації з віртуальним тренером. На майданчику буде табличка «Тренуйся тут», варто навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій тренера.