Глава Минздрава Ляшко: С января 2022 года больница «Феофания» заработает в программе медгарантий и станет доступной для всех украинцев

С 2022 года больницу «Феофания» Государственного управления делами откроют для всех украинцев. Медучреждение будет работать по программе медицинских гарантий.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в комментарии журналистам 5 ноября, передает Интерфакс-Украина.

«Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года «Феофания» зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей — скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и т. д.», — рассказал он.

Кроме этого, Ляшко сообщил, что с 2022 года программа медгарантий заработает с 1 января, а не с 1 апреля, как это было ранее.

«Раньше программа медицинских гарантий начинала работать с 1 апреля, поэтому сложно было сконнектить государственный бюджет с местным бюджетом», — пояснил министр.

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении доступа украинцам к медицинской помощи в больнице «Феофания».