Министр Ляшко: В «Дії» появится цифровой кабинет пациента

В Украине в этом году должен появиться цифровой кабинет пациента, который будет реализован через приложение «Дія».

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Кабинет пациента, который позволит в цифровом формате, в приложении «Дія» четко отмечать все ежегодные медицинские осмотры, или раз в два года, их результаты, их динамику. По результатам этих осмотров — мотивировать, как медработника, вашего семейного врача, так и человека, внедряя определенные льготы, компенсации для здоровых людей», — рассказал Ляшко, добавив, что кабинет может заработать уже этой осенью.

Также Ляшко рассказал, что раз в два года планируется проводить бесплатный скрининг неинфекционных болезней, а для людей от 55 лет он будет проводиться раз в год. График будет отображаться в электронном кабинете.

«Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию», — отметил Ляшко.