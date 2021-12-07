В Украине запускают пилотный проект фармацевтического страхования: люди смогут получить лекарства на 20 тысяч гривен

В шести городах Украины запускается пилотный проект фармацевтического страхования. Первыми принять участие в проекте смогут жители Киева, Одессы, Харькова, Запорожья, Сум и Ровно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время подписания соответствующего Меморандума между Минздравом, профильным комитетом Рады, Национальной ассоциацией страховщиков, Лигой страховых организаций, Ассоциацией «Страховой бизнес» и ПриватБанком.

«Есть лекарства, которые не входят в программу «Доступные лекарства» и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации, и именно благодаря добровольному страхованию можно получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения», — пояснил Ляшко.

По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 миллиардов гривен, более 50% из которых люди тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.

Также в министерстве уточнили, что страхование будет стоить 120 гривен в месяц, человек получит возможность использовать 20 тысяч гривен страховой суммы в случае назначения ему лекарств, которые не включены в программу «Доступные лекарства» и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации.