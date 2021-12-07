Відстеження вибухів і звʼязок. Американська ULA запустила в космос супутники Пентагону та NASA

Ракета Atlas V американської компанії-оператора United Launch Alliance (ULA) запустила в космос супутники Космічних сил США та Національного управління з аеронавтики (NASA).

Запуск ракети з космодрому у штаті Флорида тричі переносили через технічні проблеми та погодні умови. Старт відбувся о 12:19 за київським часом.

Як повідомляє Space, Atlas V запустила на геостаціонарну орбіту заввишки 35,4 тисячі кілометрів експериментальний військовий супутник STPSat-6 для відстеження космічних і атмосферних вибухів, зокрема ядерних, і супутник LCRD з лазерним ретранслятором звʼязку.

Останній (від NASA) має перевірити технологію заміни радіочастотного звʼязку на більш зручну в умовах перевантаженості радіочастотного спектра. NASA намагається вирішити проблему передачі звʼязку, що виникла через різке зростання кількості супутників на низькій навколоземній орбіті та судові суперечки між компаніями.