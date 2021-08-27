Американська ULA більше не купуватиме двигуни у Росії. Ракети Atlas V відійдуть в історію

ULA довгий час купувала РД-180 для Atlas V, перший запуск якої відбувся в 2002 році. Для російського «Енергомашу» і космічної галузі РФ багаторічні поставки були важливим джерелом доходу, але тепер ULA буде переходити на нові ракети Vulcan. Для неї двигуни BE-4 ULA спільно з компанією Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса розробляє вже кілька років. Терміни запуску Vulcan кілька разів переносилися (з 2021 на 2022 рік) через технічні проблеми, проте зараз, за словами Бруно, проблеми нарешті вирішені і поставки BE-4 очікуються вже в цьому році.

Американська компанія-оператор United Launch Alliance (ULA), спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, відмовилася від покупки у Росії двигунів для першого ступеня РД-180, які використовувалися ракетами Atlas V .

Самі РД-180 були для США і Росії «каменем спотикання». Коли РФ окупувала Крим і частину Донбасу, Конгрес США заборонив ВПС країни запускати свої супутники на Atlas V і постановив припинити запуски в інтересах Пентагону до 2022 року. Atlas V довгий час вважалися найнадійнішими, але перевищували за ціною запуску ті ж SpaceX Ілона Маска. Запуск ракети Маска Falcon 9 обходиться у близько $62 млн, а запуск Atlas V — у $100 млн (до зниження вартості — $187 млн).

Бруно заявив, що ULA найближчим часом запустить 29 ракет Atlas V, після чого вони підуть в історію, як і залежність від російських двигунів.