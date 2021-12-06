Міграційна криза: на кордон Польщі та Білорусі прибули естонські військові

Естонські військові прибули на кордон Польщі та Білорусі для посилення. Вони допоможуть польським прикордонникам, армії та поліції захистити кордон від нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу, які прориваються з білоруської сторони.

Про це повідомило Міноборони Польщі.

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На кордон прибули інженери естонського скаутського батальйону та інженери-резервісти двох піхотних бригад. Вони співпрацюють із солдатами польської «Залізної дивізії», в їхнє завдання входить зведення і ремонт загороджень.

У середу, 8 грудня, інженерні роботи на кордоні розпочнуть і військові Великої Британії.