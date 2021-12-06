Миграционный кризис: на границу Польши и Беларуси прибыли эстонские военные

Эстонские военные прибыли на границу Польши и Беларуси для усиления. Они помогут польским пограничникам, армии и полиции защитить границу от нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые прорываются с беларусской стороны.
Об этом сообщило Минобороны Польши.
На границу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона и инженеры-резервисты двух пехотных бригад. Они сотрудничают с солдатами польской «Железной дивизии», в их задачу входит возведение и ремонт заграждений.
В среду, 8 декабря, инженерные работы на границе начнут и военные Великобритании.
- 2 декабря США, Великобритания, Канада и Европейский Союз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС. В Беларуси заявили, что примут ответные «жесткие, асимметричные, но адекватные меры».
- Вскоре глава МИД Беларуси заявил, что страна может потерять государственность, если Запад продолжит санкционное давление.