В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих на коронавірус. Щонайменше одну дозу вакцини отримали вже 43,8% українців

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 477 649 людей, одужали 3 018 620 пацієнтів, летальних випадків — 87 566.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні за минулу добу, 2 грудня, виявили 13 777 нових випадків коронавірусу (з них 1 279 дітей).

Станом на ранок 3 грудня в країні принаймні одне щеплення проти COVID-19 вже отримали 43,8%, а 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації.

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 206 710 людей, першу дозу отримала 70 581 людина, другу — 136 129 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу — 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 11 549 490 людей.