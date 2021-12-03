В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч новых больных с коронавирусом. Минимум одну дозу вакцины получили уже 43,8% украинцев

С начала пандемии в Украине заболели 3 477 649 человек, выздоровели 3 018 620 пациентов, летальных исходов — 87 566.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки, 2 декабря, выявили 13 777 новых случаев коронавируса (из них 1 279 детей).

По состоянию на утро 3 декабря в стране по меньшей мере одну прививку против COVID-19 уже получили 43,8%, а 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 206 710 человек, первую дозу получил 70 581 человек, вторую — 136 129 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.