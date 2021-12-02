В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 210 тысяч человек

В Украине за сутки 1 декабря сделали 210 869 прививок от коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 2 декабря.
В целом с начала вакцинальной кампании в Украине полностью вакцинировали 11 415 141 человека.
Что касается количества больных коронавирусом, за сутки 1 декабря его подтвердили у 13 531 человека, госпитализировали 3 003 заболевших, умерли 525 человек. С начала пандемии в Украине ковидом переболели 3 463 872 человека, умерли от него 87 057 украинцев.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.