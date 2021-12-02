Європейський регулятор перевірить французьку вакцину проти коронавірусу від компанії Valneva

Комітет Європейського агентства з ліків (CHMP) дозволив відправити на експертизу вакцину VLA2001, яку розробила французька біотехнологічна компанія Valneva.

Лабораторні дослідження та клінічні випробування пройшли успішно, тож CHMP дав дозвіл на експертизу. Проведені тестування підтвердили, що вакцина викликає вироблення антитіл проти COVID-19.

Надалі вже Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) проведе оцінку відповідності вакцини звичайним стандартам ЄС щодо ефективності, безпеки та якості.

Valneva займається розробкою інактивованих вакцин, виготовлених з живого вірусу шляхом хімічної інактивації. Це традиційна технологія виробництва вакцин, що використовується понад 60 років.