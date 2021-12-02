Европейский регулятор проверит французскую вакцину против коронавируса от компании Valneva

Комитет Европейского агентства по лекарствам (CHMP) разрешил отправить на экспертизу вакцину VLA2001, разработанную французской биотехнологической компанией Valneva.
Лабораторные исследования и клинические испытания прошли успешно, поэтому CHMP дал разрешение на экспертизу. Проведенные тестирования подтвердили, что вакцина вызывает выработку антител против COVID-19.
В дальнейшем уже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проведет оценку соответствия вакцины обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Valneva занимается разработкой инактивированных вакцин, изготовленных из живого вируса путем химической инактивации. Это традиционная технология производства вакцин, используемая более 60 лет.
Сейчас сертифицированными в ЕС считают препараты (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca).
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до тех пор, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно получить у семейного врача (форма № 028).