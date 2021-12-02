Підсумки 2021 року. Apple опублікувала перелік найпопулярніших треків в Україні та світі

Компанія Apple опублікувала переліки найпопулярніших за 2021 рік пісень у світі та Україні. Перше місце у списку Apple Music посів трек Dynamite, який вийшов ще у 2020 році.
Найпопулярніші пісні у світі:
- Dynamite (BTS);
- Drivers Licence (Олівія Родріго);
- Positions (Аріана Гранде);
- For the Night (Pop Smoke);
- Blinding Lights (The Weeknd).
Найпопулярніші пісні в Україні:
- «Птичка» (HammAli and Navai);
- Rampampam (Minelli);
- «Чистый» (Scriptonite);
- Astronaut in the Ocean (Masked Wolf);
- «Снова я напиваюсь» (SLAWA MARLOW);
- Minor (Miyagi and Andy Panda);
- «Пополам» (Branya);
- Cristal and МОЁТ (Morgenstern);
- «Патрон» (Miyagi and Andy Panda);
- The Business (Tiesto).
Нещодавно і YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році. Так, українці найбільше дивились на YouTube інтервʼю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідер за кількістю переглядів в Україні — розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац для Путіна.