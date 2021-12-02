Итоги 2021 года. Apple опубликовала список самых популярных треков в Украине и мире

Компания Apple опубликовала списки самых популярных за 2021 год песен в мире и Украине. Первое место в списке Apple Music занял трек Dynamite, вышедший еще в 2020 году.

Самые популярные песни в мире:

Dynamite (BTS);

Drivers Licence (Оливия Родриго);

Positions (Ариана Гранде);

For the Night (Pop Smoke);

Blinding Lights (The Weeknd).

Самые популярные песни в Украине:

«Птичка» (HammAli and Navai);

Rampampam (Minelli);

«Чистый» (Scriptonite);

Astronaut in the Ocean (Masked Wolf);

«Снова я напиваюсь» (SLAWA MARLOW);

Minor (Miyagi and Andy Panda);

«Пополам» (Branya);

Cristal and МОЁТ (Morgenstern);

«Патрон» (Miyagi and Andy Panda);

The Business (Tiesto).

Недавно и YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году. Так, украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. Лидер по количеству просмотров в Украине – расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце для Путина.