Зеленський зареєстрував у Раді низку законопроєктів про множинне громадянство. Ось що він пропонує

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді ряд законопроєктів про множинне громадянство, які він анонсував під час щорічного звернення до парламенту 1 грудня.

Про це Офіс президента повідомив 2 грудня.

По-перше, законопроєкт №6368 має визначити ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство інших держав (документ уточнить повноваження державних органів).