Зеленский зарегистрировал в Раде ряд законопроектов о множественном гражданстве. Вот что он предлагает

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов о множественном гражданстве, которые он анонсировал во время ежегодного обращения к парламенту 1 декабря.

Об этом Офис президента сообщил 2 декабря.

Во-первых, законопроект № 6368 должен определить отношение государства к украинским гражданам, у которых есть гражданство других государств (документ уточнит полномочия государственных органов).