Учені виявили «спусковий гачок» реакції, яка призводила до утворення тромбів після вакцини AstraZeneca

Вчені Кардіффського університету заявили, що виявили «спусковий гачок» реакції імунної системи на вакцину від коронавірусу AstraZeneca, яка в поодиноких випадках призводила до тромбозу судин.

Про це пише BBC.

За допомогою кріоелектронної мікроскопії спеціалісти вирішили простежити за аденовірусом, який використовується вакциною для доставки генетичного матеріалу коронавірусу в клітини. Вони зʼясували, що поверхня аденовірусу, наче магніт, притягує специфічний білок крові, відомий як фактор тромбоцитів 4 (PF4). Цей білок являє собою маленьку молекулу і відповідає за зсідання крові.

Врешті організм починає атакувати PF4, оскільки сприймає його за частину чужорідного аденовірусу, до якого білок «прилип». Таким чином, у кров виділяються антитіла, які злипаються з PF4 та спричинюють утворення згустків крові.

Зазначається, що Оксфордський університет, який розробляв вакцину спільно з AstraZeneca, відмовився коментувати це дослідження.