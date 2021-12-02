Учені виявили «спусковий гачок» реакції, яка призводила до утворення тромбів після вакцини AstraZeneca

Вчені Кардіффського університету заявили, що виявили «спусковий гачок» реакції імунної системи на вакцину від коронавірусу AstraZeneca, яка в поодиноких випадках призводила до тромбозу судин.
Про це пише BBC.
За допомогою кріоелектронної мікроскопії спеціалісти вирішили простежити за аденовірусом, який використовується вакциною для доставки генетичного матеріалу коронавірусу в клітини. Вони зʼясували, що поверхня аденовірусу, наче магніт, притягує специфічний білок крові, відомий як фактор тромбоцитів 4 (PF4). Цей білок являє собою маленьку молекулу і відповідає за зсідання крові.
Врешті організм починає атакувати PF4, оскільки сприймає його за частину чужорідного аденовірусу, до якого білок «прилип». Таким чином, у кров виділяються антитіла, які злипаються з PF4 та спричинюють утворення згустків крові.
Зазначається, що Оксфордський університет, який розробляв вакцину спільно з AstraZeneca, відмовився коментувати це дослідження.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство, проте, додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- У серпні повідомлялося, що у Великій Британії перестали фіксувати випадки тромбозу після вакцинації препаратом від AstraZeneca відтоді, як там запровадили певні вікові обмеження.