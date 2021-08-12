Учені: вікові обмеження для вакцини AstraZeneca запобігли рідкісній появі тромбів

У Великій Британії перестали фіксувати випадки тромбозу після вакцинації препаратом від AstraZeneca відтоді, як там запровадили певні вікові обмеження.
Про це йдеться у дослідженні вчених із лікарень Оксфордського університету NHS Foundation Trust, пише Reuters.
Вони зазначають, що приблизно 85% людей, у яких виникли тромби після вакцинації, були молодшими за 60 років. Хоча саму вакцину AstraZeneca вводили переважно старшим людям.
Як зазначила керівниця дослідження Сью Певорд, смертність від тромбозу становила трохи більше за 20%, але у випадку крововиливу в мозок вона зростала до понад 70%. Але після того, як у Британії вирішили не вакцинувати AstraZeneca молодших за 40 років, побічних ефектів у вигляді тромбозу там не виявляли.
«Ми не спостерігали нових випадків за останні чотири тижні чи близько цього — і це стало великим полегшенням», — сказала вона.
- На думку німецьких вчених, тромбоз унаслідок введення вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson виникає через білки, які не можуть потрапити до клітини, де відбувається імунізація. Професор Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек розповів, що ускладнення можуть бути пов’язані з аденовірусними векторами, за допомогою яких в організм доставляються «генетичні інструкції» для коронавірусу.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство, проте, додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.