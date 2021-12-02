Журналіст Денис Бігус заявив, що матеріал Bihus.Info про злитки золота і картини Іллі Киви не відповідає дійсності — вони помилились

Головний редактор Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що їхній матеріал про результати обшуку у народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви не відповідає дійсності.

Відповідне відеозвернення Бігус опублікував 2 грудня (матеріал вийшов 1 грудня).

«Це вперше за 8 років існування проєкту лажа такого масштабу. [...] Моя лажа. Хочу вибачитись перед нашою аудиторією та іншими ЗМІ. [...] Уперше ми робимо відзивну кампанію: написаний нами матеріал не відповідає дійсності. Після того як ми зробили аналіз будинку Киви, який знайшли завдяки стримам Рабіновича, одне із джерел у правоохоронних органах написало, що є фото з обшуку. У результаті в цьому наборі були фото з іншої справи», — заявив Бігус.

У розслідуванні йшлося, що під час обшуків у помешканні Киви знайшли майже десять злитків золота на загальну суму в понад мільйон гривень, готівкою понад 1,1 мільйона гривень, $500 тисяч і ще понад 300 тисяч гривень в автомобілі. Також йшлося про картину, на якій нардеп був зображений в образі італійського диктатора та ідеолога фашизму Беніто Муссоліні, однак Кива пояснив, чому її не задекларував: це не оригінал, а репродукція.