Журналист Денис Бигус заявил, что материал Bihus.Info о слитках золота и картинах Ильи Кивы не соответствует действительности — они ошиблись

Главный редактор Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что их материал о результатах обыска у народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы не соответствует действительности.
Соответствующее видеообращение Бигус опубликовал 2 декабря (материал вышел 1 декабря).
«Впервые за 8 лет существования проекта лажа такого масштаба. […] Моя лажа. Хочу принести извинения нашей аудитории и другим СМИ. [...] Впервые мы делаем отзывную кампанию: написанный нами материал не соответствует действительности. После того как мы сделали анализ дома Кивы, который нашли благодаря стримам Рабиновича, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть фото с обыска. В результате в этом наборе были фотографии по другому делу», — заявил Бигус.
В расследовании говорилось, что во время обысков в доме Кивы нашли около десяти слитков золота на общую сумму более миллиона гривен, наличными свыше 1,1 миллиона гривен, $500 тысяч и еще более 300 тысяч гривен в автомобиле. Также сообщалось о картине, на которой нардеп изображен в образе итальянского диктатора и идеолога фашизма Бенито Муссолини, однако Кива объяснил, почему ее не задекларировал: это не оригинал, а репродукция.
- В июле 2020 года журналисты-расследователи сообщили, что у Кивы есть незадекларированная квартира на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели. По словам Кивы, он получил 1,2 миллиона гривен в год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.
- Также журналисты Bihus.Info выявили у Кивы незадекларированный трехэтажный дом в Козине возле Киева. Во время обыска нардеп уверял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.