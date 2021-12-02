Компанія Tesla офіційно переїхала до Техасу. Там менші податки

Цей переїзд до міста Остін зближує Tesla із іншою компанією Ілона Маска — SpaceX. Одним з імовірних факторів, що сприяли цьому переїзду, є той факт, що Ілон Маск збирається заощадити близько $2,5 мільярда на податках на приріст капіталу. Однак у штаті Техас є свої особливості: закони про франшизу забороняють компанії продавати автомобілі безпосередньо клієнтам.

Американський виробник електромобілів Tesla повідомив Корпорації фондових бірж США про офіційний переїзд зі штату Каліфорнія до Техасу . Про це пише Businnes Insider .

Цього року Tesla має завершити будівництво заводу Tesla Giga Texas в Остіні, де працюватиме 5 тисяч робітників. Він відкриється цього року.

У грудні минулого року Маск повідомив, що сам перебрався до Техасу, де розташовані основні операційні потужності іншої його компанії — SpaceX. Останніми роками штат Техас приваблює дедалі більше технологічних компаній і стартапів через нижчі податки, ніж у Каліфорнії, і дешевше житло.