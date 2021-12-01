Дім Маккалістерів з фільму «Сам удома» виставили на Airbnb

На сайті оренди житла Airbnb зʼявилась можливість орендувати будинок сімʼї Маккалістерів з фільму «Сам удома». Особняк розташований на околицях Чикаго (США) і його уже прикрасили до різдвяних свят.

Будинок поки можна забронювати на один день, 12 грудня. Ціна на сайті ще не вказана, а саме бронювання відкриється 7 грудня.

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У будинку є чотири гостьові кімнати та дві спальні, а сам опис особняка складений від імені старшого брата Кевіна — База Маккалістера. Він пише, що в дитинстві був не особливо любʼязним, але тепер виріс і змінився.

«Я виріс і тепер щасливий запросити вас у свій сімейний будинок на ці свята — і навіть готовий поділитися піцою. Але постарайтеся не дати моєму павуку Акселю вислизнути. Отже, поки ми їдемо у відпустку (цього разу всі разом), я запрошую одну компанію бешкетників дозволити своїм внутрішнім дітям вільно бігати в будинку мого дитинства», — зазначив Баз.

Він додав, що у будинку діятимуть «правила молодшого брата» Кевіна, тож гостям дозволено їсти шкідливу їжу, дивитися заборонені фільми, брати лосьйон батька, але при цьому триматися подалі від його кімнати.