Disney перезапускає фільм «Один вдома» і вже показала трейлер

Компанія Disney перезапускає серію фільмів «Один вдома» і вже оприлюднила трейлер першої стрічки.

Прем’єра фільму відбудеться 12 листопада на стримінговій платформі Disney+. Головну роль у ньому зіграє Арчі Єйтс, який знімався у фільмі «Кролик Джоджо».

Також до акторського складу ввійшли Еллі Кемпер («Офіс», «Мачо і ботан»), Роб Делані («Гнів людський», «Дедпул 2») і Тімоті С. Саймонс («Віцепрезидент», «Відчайдушні шахрайки»). Режисером фільму став Ден Мазер, який знімав обидві частини «Борату».

Сюжет фільму незмінний — зловмисники намагаються пограбувати будинок, де перебуває один маленький хлопчик, який підготував для них пастки. Цього разу будинок грабуватиме сімейна пара.