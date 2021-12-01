Дом Маккалистеров из фильма «Один дома» выставили на Airbnb

На сайте аренды жилья Airbnb появилась возможность арендовать дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома». Особняк расположен в окрестностях Чикаго (США) и его уже украсили к рождественским праздникам.

Дом можно забронировать на один день, 12 декабря. Цена на сайте еще не указана, а бронирование откроется 7 декабря.

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В доме есть четыре гостевые комнаты и две спальни, а само описание особняка составлено от имени старшего брата Кевина – База Маккалистера. Он пишет, что в детстве был не особенно любезным, но теперь вырос и поменялся.

«Я вырос и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом в эти праздники — и даже поделиться пиццей. Но постарайтесь не дать моему пауку Акселю ускользнуть. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз правда все мы), я приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства», — отметил Баз.

Он добавил, что в доме будут действовать «правила младшего брата» Кевина, так что гостям разрешено есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца, но при этом держаться подальше от его комнаты.