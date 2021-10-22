LEGO представила конструктор-копию дома из «Один дома». Его разработал украинец

Компания Lego представила конструктор, который является точной копией дома из фильма «Один дома» 1990 года.

Набор состоит из 3 955 деталей. Он будет доступен для покупки с 1 ноября по цене $249,99.

Версия дома Lego — это «невероятно подробное воспроизведение», которое «соответствует фильму». Он состоит из первого и второго этажей, кухни, подвала и чердака. В комплекте также идут мини-фигурки главных героев — Кевина, Гарри, Марва, Кейт и старого Марли.