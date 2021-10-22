LEGO представила конструктор-копію будинку з «Сам удома». Його розробив українець

Компанія Lego представила конструктор, який є точною копією будинку з фільму «Сам удома» 1990 року.

Набір складається з 3 955 деталей. Він буде доступний для покупки з 1 листопада за ціною $249,99.

Версія будинку Lego — це «неймовірно детальне відтворення», яке «відповідає фільму». Він складається з першого і другого поверхів, кухні, підвалу і горища. У комплекті також ідуть мініфігурки головних героїв — Кевіна, Гаррі, Марва, Кейт і старого Марлі.