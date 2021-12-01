Держприкордонслужба спростувала фейк про «розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні»

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про начебто розстріл мігрантів, які проривалися до України через Чорнобильську зону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, зокрема в районі Чорнобильської зони не було», — заявили у відомстві. Також відомство назвало фейковим відеозапис, на якому зображений «прорив» із написом PRILUKI.

Прикордонники попросили громадян залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів і ту, яка використовується російською пропагандою.