Листопад-2021 став найспекотнішим за останні 20 років і потрапив до десятка найтепліших від 1881 року

Листопад 2021 року потрапив до десятка найтепліших від 1881 року в Києві.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура листопада у столиці становила +4,8 °С, що вище за кліматичну норму від 1991 року на 2,2 градуса.

Найхолодніше було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1 °С, а найтепліше — 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8 °С.