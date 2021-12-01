Ноябрь-2021 стал самым жарким за последние 20 лет и попал в десятку самых теплых с 1881 года

Ноябрь 2021 года попал в десятку самых теплых с 1881 года в Киеве.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,8 °С, что выше климатической нормы с 1991 года на 2,2 градуса.

Холоднее всего было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась под утро до -7,1 °С, а теплее всего — 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8 °С.